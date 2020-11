Firma transportowa powinna być odpowiednio przygotowana do wykonania usługi

Wspomniany wcześniej transport luzem wymaga od podejmującej się jego firmy transportowej przestrzegania szeregu istotnych zasad. Przede wszystkim jeśli odbywa się on za pomocą cystern, to niezwykle ważne jest utrzymanie ich w sterylnej czystości. W ten sposób przechowywany produkt przewożony jest w idealnych warunkach i nie ma mowy o jego zanieczyszczeniu. To samo tyczy się przypadków, gdy mamy do czynienia z transportem za pośrednictwem pojazdów samochodowych, czy też koleją.

Transport luzem posiada szereg istotnych wymagać, które należy spełnić

Niemniej jednak, aby transport luzem mógł się odbyć, wymaga się od firmy przewozowej dostosowania odpowiednich parametrów związanych z temperaturą i wilgotnością w pojeździe. Dlatego też profesjonalne firmy dokonują inspekcji pojazdów przed wyruszeniem w jakąkolwiek podróż. Co więcej, transport luzem odbywa się zazwyczaj z wykorzystaniem naczep silosowych specjalnie przeznaczonych do tego rodzaju produktów. W przypadku przewozu żywności warto zadbać o jeszcze jedną istotną kwestię, a mianowicie certyfikat IFS Logistics, który obejmuje niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w sposobie przechowywania i transportowania żywności. Spełnienie tych wszystkich warunków umożliwia bezpieczny przewóz wszelkich produktów sypkich.